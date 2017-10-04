Грабитель украл вазу за 6 млн рублей у пенсионерки в Москве

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Москва, 4 октября. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже дорогостоящей китайской вазы у пожилой москвички, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

Пенсионерка обратилась в полицию 2 октября и сообщила о краже вазы. Общий ущерб составил 6 млн рублей. Прибывшими на место происшествия сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в квартиру женщины проник неизвестный и совершил кражу дорогостоящей китайской вазы из бронзы.

Подозреваемый был задержан по «горячим следам» на следующий день.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, передает телеканал «360».