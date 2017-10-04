Самая холодная ночь зафиксирована в Москве 4 октября

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Москва, 4 октября. Ночь среды стала самой холодной на территории российской столицы с начала этой осени, сообщили синоптики.

До этого самой холодной ночью считалось 25 сентября, когда температура опустилась до 2,5 градусов тепла. Однако накануне ночью было зафиксировано падение температуры до 2 градусов.

По словам синоптиков, в некоторых районах температура опустилась до нуля градусов. Легкие заморозки отметили в Павловском Посаде, Коломне, Кашире, Егорьевске. Однако в самой Москве таких показателей не отмечалось.

Ожидается, что 4 октября в столице пройдут небольшие дожди, возможно усиление ветра, передает РИА Новости.