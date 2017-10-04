Катки с искусственным льдом откроются в столице 1 ноября

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Москва, 4 октября. В первых числах ноября в столице заработают катки с искусственным льдом. Об этом сообщил журналистам заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, если погода не преподнесет сюрпризов, то объекты откроются 1 ноября. Как заявил глава комплекса городского хозяйства, столичные власти планируют открыть 191 каток с искусственным льдом и более 1,2 тысяч с естественным.

Сейчас ведется подготовка всей необходимой инфраструктуры — освещения, пунктов проката, раздевалок, медицинских пунктов, точек питания, туалетов.