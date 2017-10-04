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ТЭФИ -2017: главный приз достался «Пятому каналу»
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    ТЭФИ -2017: главный приз достался «Пятому каналу»

    7:38  4 Октября 2017
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    ТЭФИ -2017: главный приз достался «Пятому каналу»

    Москва, 4 октября. «Пятый канал» стал обладателем главной награды ТЭФИ. Бронзового Орфея телекомпания получила за трансляцию праздника выпускников «Алые паруса».

    В номинации «Событие телевизионного сезона» за победу боролись: проект «Новый год в прямом эфире» (телеканал ТВ Центр), «КНВ 55 лет. Юбилейный выпуск» (Первый канал), художественно-документальный фильм «София» («Москино» и телеканал «Россия 1»), шоу «Ты супер» от НТВ. «Пятый канал» был признан лучшим: проект «Алые паруса» получил заветную статуэтку.

    ТЭФИ -2017: главный приз достался «Пятому каналу»

    Напомним, что в 2017 году «Алые паруса» собрали абсолютно рекордное количество зрителей — 2 100 000 человек.

    Автор: Алексей Громов
    #награда #тэфи #орфей #пятый канал
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