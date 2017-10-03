Пожарные спасли в Подмосковье застрявшую в овраге корову Зорьку

В Избранное

Москва, 3 октября. Спасатели вытащили из оврага в Московской области корову по кличке Зорька. Об этом сообщили во вторник представители противопожарно-спасательной службы «Мособлпожспас».

Инцидент произошел в населенном пункте Балсуниха. Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», животное увязло в иле. В результате к пожарным обратилась хозяйка коровы.

«Через два часа напряженной работы пожарных, хоть и измученная, но живая, Зорька была вызволена из оврага», — указано в заявлении.

Напомним, в конце августа стало известно о том, что корова стала причиной ДТП на трассе Ревда-Мариинск-Красноярск.