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Общество
Московский бомж попросил полицию не искать пару, пытавшуюся его зарезать
Общество
Московский бомж попросил полицию не искать пару, пытавшуюся его зарезать
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    Московский бомж попросил полицию не искать пару, пытавшуюся его зарезать

    18:44  3 Октября 2017
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    Московский бомж попросил полицию не искать пару, пытавшуюся его зарезать

    Москва, 3 октября. Мужчина и женщина пытались зарезать бездомного в Ярославском районе Москвы без всякой видимой причины. Инцидент произошел на железнодорожном переходе от Лосиноостровского до Ярославского районов.

    Московский бомж попросил полицию не искать пару, пытавшуюся его зарезать

    Пара подошла к бомжу сзади и дважды ударила его ножом. Один удар пришелся в спину, второй — в ногу. Пострадавшего 39-летнего мужчину экстренно доставили в НИИ имени Склифосовского.

    Отметим, что бродяга попросил полицию не возбуждать уголовное дело в отношении напавших на него людей, заявив, что он не имеет к ним никаких претензий, сообщает Телеканал 360 со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

    Автор: Геннадий Плющев
    #нападение #москва #нож #бомж #ранение
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