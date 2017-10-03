Московский бомж попросил полицию не искать пару, пытавшуюся его зарезать

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Москва, 3 октября. Мужчина и женщина пытались зарезать бездомного в Ярославском районе Москвы без всякой видимой причины. Инцидент произошел на железнодорожном переходе от Лосиноостровского до Ярославского районов.

Пара подошла к бомжу сзади и дважды ударила его ножом. Один удар пришелся в спину, второй — в ногу. Пострадавшего 39-летнего мужчину экстренно доставили в НИИ имени Склифосовского.

Отметим, что бродяга попросил полицию не возбуждать уголовное дело в отношении напавших на него людей, заявив, что он не имеет к ним никаких претензий, сообщает Телеканал 360 со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.