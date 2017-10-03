Московские фонтаны ушли на зимовку

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Москва, 3 октября. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил о завершении сезона работы столичных фонтанов. По его словам, в настоящее время проверяется работа насосов, фонтаны очищают от мусора, из установок сливают воду.

«В связи с холодными погодными условиями работа городских фонтанов, которые были излюбленным отдыхом москвичей и гостей столицы, остановлена», — уточнил он, сообщает портал «Вечерняя Москва».

Сейчас в Москве насчитывается почти 600 фонтанных установок. ГБУ «Гормост» эксплуатирует порядка 60 наиболее крупных из них.

Ранее Бирюков в ходе заседания президиума правительства столицы заявил, что до конца среды, 4 октября, к отоплению в городе будут подключены все жилые дома.