Бывший врач «Спартака» объяснил высокую травматичность красно-белых

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Москва, 3 октября. Китайский доктор Лю Хуншен назвал причину большого количества травм в «Спартаке» в текущем сезоне. По словам бывшего сотрудника клуба, виной всему высокая физическая нагрузка.

«А главная причина – очень сильная физическая нагрузка. Конечно, игроки сдают специальные анализы – кровь на биохимию. Это дело врачей, они же должны следить за тренировками и тем, чем команда занимается на поле. Если доктор понимает, что нагрузки лишние, надо сказать об этом тренерам. Правда, нормальному тренеру об этом говорить не надо. Он и так это видит и, когда надо, спросит у врача, какую нагрузку давать», — заявил Лю Хуншен «Советскому спорту».

Также специалист отметил, что когда за физподготовку «Спартака» отвечал Хавьер Сальсес, команда была лучше готова.