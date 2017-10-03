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Почти 80 переходов в Москве получат импульсивные светофоры
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    Почти 80 переходов в Москве получат импульсивные светофоры

    16:04  3 Октября 2017
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    Почти 80 переходов в Москве получат импульсивные светофоры

    Москва, 3 октября. Около 80 нерегулируемых пешеходных переходов в российской столице получат дополнительное освещение. Над ними зажгутся специальные импульсивные светофоры и прожекторы, которые будут освещать дорогу для пешеходов.

    В частности, дополнительную подсветку получат переходы на улицах Амундсена, Белозерской, Дубнинскй, Живописной и на других. Полный список улиц опубликован на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

    Отмечается, что импульсивные светофоры, состоящие из двух секций, будет видно с большого расстояния. Кроме того, дополнительным освещением оборудуют знаки «пешеходный переход». Эксперименты с дополнительным освещением переходов уже проводились в Зеленограде.

    «Подсветка переходов — дополнительная мера, нацеленная на организацию безопасного и комфортного дорожного движения в темное время суток», — цитирует «Вечерняя Москва» слова руководителя Центра организации дорожного движения Вадима Юрьева.

    В прошлом году центр проводил эксперимент по дополнительной подсветке на пяти переходах.

    Автор: Дима Оленин
    #москва #подсветка
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