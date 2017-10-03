Более 30 тысяч подъездов отремонтируют в Подмосковье в 2018 году

В Избранное

Москва, 3 октября. В 2018 году в Подмосковье будут отремонтированы не менее 32 тысяч подъездов, заявили в пресс-службе регионального МинЖКХ.

В ведомстве рассказали о формировании программы «Мой подъезд», которая будет реализована в 2018 году. По предварительным данным, в следующем году будут отремонтированы не менее 32 тысяч подъездов. Такая норма сохранится и в последующие годы.

«Далее мы проведем согласование адресов с жителями, после чего составим актуальный адресный перечень подъездов, — цитирует представителей МинЖКХ интернет-издание «Подмосковье сегодня». — До конца февраля должны пройти собрания собственников, на которых жители подъездов самостоятельно определят объем работ по ремонту, а также дизайн внутридомового пространства».

Источники отмечают, что особое внимание будет уделено тем муниципалитетам, где свыше 40% подъездов находятся в плачевном состоянии.