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Более 30 тысяч подъездов отремонтируют в Подмосковье в 2018 году
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    Более 30 тысяч подъездов отремонтируют в Подмосковье в 2018 году

    16:21  3 Октября 2017
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    Более 30 тысяч подъездов отремонтируют в Подмосковье в 2018 году

    Москва, 3 октября. В 2018 году в Подмосковье будут отремонтированы не менее 32 тысяч подъездов, заявили в пресс-службе регионального МинЖКХ.

    В ведомстве рассказали о формировании программы «Мой подъезд», которая будет реализована в 2018 году. По предварительным данным, в следующем году будут отремонтированы не менее 32 тысяч подъездов. Такая норма сохранится и в последующие годы.

    «Далее мы проведем согласование адресов с жителями, после чего составим актуальный адресный перечень подъездов, — цитирует представителей МинЖКХ интернет-издание «Подмосковье сегодня». — До конца февраля должны пройти собрания собственников, на которых жители подъездов самостоятельно определят объем работ по ремонту, а также дизайн внутридомового пространства».

    Более 30 тысяч подъездов отремонтируют в Подмосковье в 2018 году

    Источники отмечают, что особое внимание будет уделено тем муниципалитетам, где свыше 40% подъездов находятся в плачевном состоянии.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #подмосковье #ремонт #подъезды
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