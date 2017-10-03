Заместителя главы московского управления СК отстранили от работы после жалобы во «ВКонтакте»

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Москва, 3 октября. Заместитель руководителя столичного управления СК Российской Федерации Сергей Ярош был временно отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Как передает издание «Ридус», главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину поступило письмо от женщины, которая пожаловалась на волокиту через социальную сеть «ВКонтакте».

«В конце сентября председатель СК России получил письмо от женщины, которая три года назад потеряла сына, как она полагает, вследствие врачебной ошибки. Уголовное дело… расследуется один год и семь месяцев», — указано в заявлении.

Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проверить ход и объективность расследования данного дела, а также инициировать служебную проверку.

Ранее в Севастополе был вынесен приговор врачу, из-за которого погиб один из пациентов.