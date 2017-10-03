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Уникальные документы обнародуют к 60-летию запуска первого искусственного спутника
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    Уникальные документы обнародуют к 60-летию запуска первого искусственного спутника

    15:12  3 Октября 2017
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    Уникальные документы обнародуют к 60-летию запуска первого искусственного спутника

    Москва, 3 октября. Уникальные документы из архивов и музеев о запуске первого спутника Земли опубликуют в Интернете к 60-летию знакового события.

    Интернет-проект «Советский спутник - первый в мире!» будет запущен на портале «Архивы России» Федерального архивного агентства 4 октября, сообщает издание «Известия».

    В рамках проекта на сайте будут опубликованы цифровые копии почти 200 документов из 12 российских архивов и музеев, связанные с запуском первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года. 

    На онлайн-выставке будут представлены текстовые документы, рисунки, схемы, фотографии, записи выступлений, кинохроники, описывающие события от развития идей основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского до запуска третьего советского искусственного спутника Земли. Многие из них были рассекречены недавно и впервые будут представлены широкой общественности.

    Автор: Юлия Кошкина
    #выставка #спутник
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