Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Алеппо: жители Дарат Иззы и «Катаиб ибн Тамия» изгнали «Джебхат ан-Нусру» из города
Россия
Глава ГИБДД назвал самый безопасный город в России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Глава ГИБДД назвал самый безопасный город в России

    14:58  3 Октября 2017
    39

    Глава ГИБДД назвал самый безопасный город в России

    Москва, 3 октября. Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что Москва является самым безопасным российским городом для пешеходов. Уровень аварийности на дорогах в российской столице минимизирован.

    «Сегодня это самый безопасный фактически в стране город, потому что уровень аварийности с участием пешеходов минимизирован», — заявил Черников журналистам в МИА «Россия сегодня».

    По словам главы ГИБДД, все пешеходы нуждаются в «правильных переходах», которые позволят спокойно перейти дорогу. Черников также добавил, что причинами ДТП часто являются невнимательность со стороны пешехода, разговоры по телефону или наушники в ушах. Именно в такие моменты человек не всегда осознает, что происходит вокруг него.

    Глава ГИБДД назвал самый безопасный город в России

    Черников отметил, что штраф не является панацеей при нарушении порядка на трассах. Гораздо больше сотрудников ГИБДД интересует безопасность движения и пешеходов на дорогах, передает «Газета.Ru».

    Автор: Дима Оленин
    #москва #пдд #гибдд
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 50697

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106876

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29834

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44183

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25401
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        12:34   3 Октября 2017
        854
        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        9:22   3 Октября 2017
        972
        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        8:29   3 Октября 2017
        4068
        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        6:21   3 Октября 2017
        4044