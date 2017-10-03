Глава ГИБДД назвал самый безопасный город в России

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Москва, 3 октября. Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что Москва является самым безопасным российским городом для пешеходов. Уровень аварийности на дорогах в российской столице минимизирован.

«Сегодня это самый безопасный фактически в стране город, потому что уровень аварийности с участием пешеходов минимизирован», — заявил Черников журналистам в МИА «Россия сегодня».

По словам главы ГИБДД, все пешеходы нуждаются в «правильных переходах», которые позволят спокойно перейти дорогу. Черников также добавил, что причинами ДТП часто являются невнимательность со стороны пешехода, разговоры по телефону или наушники в ушах. Именно в такие моменты человек не всегда осознает, что происходит вокруг него.

Черников отметил, что штраф не является панацеей при нарушении порядка на трассах. Гораздо больше сотрудников ГИБДД интересует безопасность движения и пешеходов на дорогах, передает «Газета.Ru».