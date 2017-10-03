Отопительный сезон стартовал в Москве

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Москва, 3 октября. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков в ходе заседания президиума правительства столицы заявил, что до конца среды, 4 октября, к отоплению в городе будут подключены все жилые дома.

Бирюков сообщил, что в соответствии с поручением мэра 28 сентября в Москве был начат пуск тепла. Сейчас полностью завершена подача отопления в учреждения образования, здравоохранения и практически завершена в здания жилого фонда.

Кроме того, Петр Бирюков добавил, что отопительный сезон в столице начался без происшествий. Этому способствовали подготовительные работы на объектах инфраструктуры топливно-энергетического хозяйств.