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Отопительный сезон стартовал в Москве
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    Отопительный сезон стартовал в Москве

    14:43  3 Октября 2017
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    Отопительный сезон стартовал в Москве

    Москва, 3 октября. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков в ходе заседания президиума правительства столицы заявил, что до конца среды, 4 октября, к отоплению в городе будут подключены все жилые дома.

    Бирюков сообщил, что в соответствии с поручением мэра 28 сентября в Москве был начат пуск тепла. Сейчас полностью завершена подача отопления в учреждения образования, здравоохранения и практически завершена в здания жилого фонда.

    Кроме того, Петр Бирюков добавил, что отопительный сезон в столице начался без происшествий. Этому способствовали подготовительные работы на объектах инфраструктуры топливно-энергетического хозяйств.

    Автор: Алексей Громов
    #москва #жкх #отопление
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