Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Доминиканская Республика может ввести систему Tax Free
Происшествия
Стая бродячих собак чуть не загрызла девушку в Химках
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стая бродячих собак чуть не загрызла девушку в Химках

    14:15  3 Октября 2017
    55

    Стая бродячих собак чуть не загрызла девушку в Химках

    Москва, 3 октября. Стая из 9 собак напала на девушку в центре подмосковных Химок.

    Как сообщает «Подмосковье сегодня», инцидент произошел на улице Лавочкина в темное время суток. Прямо в центре города стая окружила прохожую и начала лаять. От нападению псов девушку спас проезжающий мимо автомобилист.

    В администрации города Химки заявили, что специалисты регулярно выезжают на отлов бродячих собак. Как рассказала и. о. директора «КБиО» Светлана Карабаева, в 2017 году уже отловлено более 300 особей.

    Автор: Юлия Кошкина
    #нападение #собаки
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 50204

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106846

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29829

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44167

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25364
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        12:34   3 Октября 2017
        549
        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        9:22   3 Октября 2017
        930
        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        8:29   3 Октября 2017
        3807
        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        6:21   3 Октября 2017
        3904