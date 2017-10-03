Стая бродячих собак чуть не загрызла девушку в Химках

В Избранное

Москва, 3 октября. Стая из 9 собак напала на девушку в центре подмосковных Химок.

Как сообщает «Подмосковье сегодня», инцидент произошел на улице Лавочкина в темное время суток. Прямо в центре города стая окружила прохожую и начала лаять. От нападению псов девушку спас проезжающий мимо автомобилист.

В администрации города Химки заявили, что специалисты регулярно выезжают на отлов бродячих собак. Как рассказала и. о. директора «КБиО» Светлана Карабаева, в 2017 году уже отловлено более 300 особей.