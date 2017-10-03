Пьяные мужчины устроили схватку на ножах в подъезде в Москве

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Москва, 3 октября. Полиция в Москве проводит проверку в связи с получением двумя мужчинам ножевых ранений в подъезде одного из домов на улице Большая Переяславская.

Как выяснили прибывшие по вызову местных жителей полицейские, мужчина 1978 года рождения и его 30-летняя сожительница распивали в понедельник спиртное в компании своего 19-летнего приятеля. В ходе распития спиртного произошел конфликт, закончившийся тем, что мужчины схватились за ножи.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в результате драки оба были доставлены в НИИ имени Склифосовского. Старший из мужчин получил ножевые ранения груди и живота. Как сообщили медики, нож пробил мужчине левое легкое. Его молодой собутыльник пострадал меньше, получив ножевые ранения щеки и шеи.