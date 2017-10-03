Банда живодеров убивает кошек и собак в Подмосковье

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Москва, 3 октября. Группа живодеров убила сразу трех собак и несколько кошек в подмосковной деревне Нелидово.

«Одна собака была отравлена, умирала у всех на виду, в страшных мучениях. Две собаки были убиты из травматического оружия. Неужели их никто не остановит?», — цитирует слова местных жителей интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Одна из женщин призналась, что видела мертвую собаку в кустах. Трупы животных лежат буквально на улице, на них могут наткнуться не только взрослые, но и дети.

По словам юриста Светослава Светина, жителям Нелидово необходимо написать заявление в отделение полиции. В данном случае уголовная ответственность может наступить, если убийство животного совершено из хулиганский побуждений, считает юрист.