Пятилетний ребенок погиб, выпав из окна в Балашихе

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Москва, 3 октября. Пятилетний ребенок разбился, выпав из окна 14- го этажа в Балашихе. По данному факту проводится проверка.

Об инциденте, который произошел на улице Майкла Лунна, рассказали в социальных сетях очевидцы, сообщает интернет-издание «Подмосковье Сегодня». По их словам, мальчик вылез на подоконник и кричал, что ему страшно.

По предварительным данным, ребенок рос в благополучной семье. Мать ненадолго ставила его дома одного. Пока неизвестно, что заставило мальчика открыть окно и сесть на подоконник. Правоохранительные органы проводят проверку.