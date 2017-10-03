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Пятилетний ребенок погиб, выпав из окна в Балашихе
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    Пятилетний ребенок погиб, выпав из окна в Балашихе

    13:18  3 Октября 2017
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    Пятилетний ребенок погиб, выпав из окна в Балашихе

    Москва, 3 октября. Пятилетний ребенок разбился, выпав из окна 14- го этажа в Балашихе. По данному факту проводится проверка.

    Об инциденте, который произошел на улице Майкла Лунна, рассказали в социальных сетях очевидцы, сообщает интернет-издание «Подмосковье Сегодня». По их словам, мальчик вылез на подоконник и кричал, что ему страшно.

    Пятилетний ребенок погиб, выпав из окна в Балашихе

    По предварительным данным, ребенок рос в благополучной семье. Мать ненадолго ставила его дома одного. Пока неизвестно, что заставило мальчика открыть окно и сесть на подоконник. Правоохранительные органы проводят проверку. 

    Автор: Алексей Громов
    #ребенок #трагедия #балашиха
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