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Полиция Москвы эвакуировала более 700 человек из-за звонков о минировании
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    Полиция Москвы эвакуировала более 700 человек из-за звонков о минировании

    12:51  3 Октября 2017
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    Полиция Москвы эвакуировала более 700 человек из-за звонков о минировании

    Москва, 3 октября. Во вторник по Москве в очередной раз прокатилась волна ложных минирований, но только по одному округу, по соседним улицам.

    Как стало известно ФАН, всего было эвакуировано 746 человек из 4 объектов — Технического университета, школы, жилого здания и общежития университета.

    Отметим, что волна «телефонного терроризма», как это назвали в Кремле, прокатилась по всей России. В настоящее время оперативные службы ведут расследование ложных сообщений об актах терроризма.

    Автор: Тимур Румянцев
    #москва
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