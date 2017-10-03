Климатолог пообещал москвичам теплую зиму

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Москва, 3 октября. Зима в Москве будет теплой с небольшими периодами похолодания, сообщил заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.

По его словам, последние десять лет в российской столице наблюдается тенденция на потепление.

«В декабре значительное потепление, но в январе и феврале средняя температура осталась практически на том же уровне. Учитывая это, можно сказать, что в этом году следует ожидать более теплой зимы», — цитирует слова эксперта агентство «Москва».

Однако Семенов не исключает возможность похолодания на одну или две недели. Это в первую очередь связано с циркуляцией холодного воздуха над Арктикой, пояснил он.

Синоптик также пообещал, что никаких погодных аномалий в Москве этой осенью не ожидается. Все, что происходит с погодой сейчас, не сильно выходит за пределы климатической нормы октября, подчеркнул Семенов.