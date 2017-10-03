Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Очевидец рассказал подробности трагедии в Лас-Вегасе 
Общество
Климатолог пообещал москвичам теплую зиму
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Климатолог пообещал москвичам теплую зиму

    12:27  3 Октября 2017
    165

    Климатолог пообещал москвичам теплую зиму

    Москва, 3 октября. Зима в Москве будет теплой с небольшими периодами похолодания, сообщил заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.

    По его словам, последние десять лет в российской столице наблюдается тенденция на потепление.

    «В декабре значительное потепление, но в январе и феврале средняя температура осталась практически на том же уровне. Учитывая это, можно сказать, что в этом году следует ожидать более теплой зимы», — цитирует слова эксперта агентство «Москва».

    Однако Семенов не исключает возможность похолодания на одну или две недели. Это в первую очередь связано с циркуляцией холодного воздуха над Арктикой, пояснил он.

    Климатолог пообещал москвичам теплую зиму

    Синоптик также пообещал, что никаких погодных аномалий в Москве этой осенью не ожидается. Все, что происходит с погодой сейчас, не сильно выходит за пределы климатической нормы октября, подчеркнул Семенов.

    Автор: Дима Оленин
    #москва #заморозки #зима
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 49349

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106819

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29820

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44150

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25326
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        12:34   3 Октября 2017
        46
        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        9:22   3 Октября 2017
        819
        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        8:29   3 Октября 2017
        3475
        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        6:21   3 Октября 2017
        3663