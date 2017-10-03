Три новые «Меги» могут появиться в Московской области

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Москва, 3 октября. Три новые «Меги» могут распахнуть свои двери для покупателей в Московской области. Торговые центры планируют открыть на западе, востоке и северо-востоке региона.

Директор IKEA Centres Russia Милен Генчев сообщил журналистам, что руководство компании сейчас изучает площадки для строительства новых комплексов. Рассматриваются территории и внутри МКАДа, и в Московской области. Генчев подчеркнул, что IKEA готова вложить 100 миллиардов рублей в открытие и обновление существующих объектов в течение пяти лет.

Конкретные сроки запуска новых торговых центров «Мега» пока не названы.