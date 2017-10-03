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Оплатить проезд в Москве можно будет с помощью кольца
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    Оплатить проезд в Москве можно будет с помощью кольца

    11:49  3 Октября 2017
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    Оплатить проезд в Москве можно будет с помощью кольца

    Москва, 3 октября. Украшения с функцией оплаты проезда могут появится в продаже уже в октябре.

    Оплатить проезд в городском транспорте столицы скоро можно будет с помощью кольца. Об этом сообщает «Телеканал 360» со ссылкой на председателя совета директоров компании‐производителя необычного и практичного украшения PayRing Сергея Лазарева.

    Лазарев отметил, что кольца поступят в продажу во второй половине октября. Объем партии пока не определен, компания будет ориентироваться на спрос.

    В PayRing также подчеркнули, что такое украшение является уникальным, ничего подобного нет ни в одной стране мира. Кольца-проездные запатентованы. 

    Напомним, ранее сообщалось, что в московском метрополитене начали продавать туристическую карту «Тройка».

    Автор: Юлия Кошкина
    #москва #метро #тройка
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