Оплатить проезд в Москве можно будет с помощью кольца

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Москва, 3 октября. Украшения с функцией оплаты проезда могут появится в продаже уже в октябре.

Оплатить проезд в городском транспорте столицы скоро можно будет с помощью кольца. Об этом сообщает «Телеканал 360» со ссылкой на председателя совета директоров компании‐производителя необычного и практичного украшения PayRing Сергея Лазарева.

Лазарев отметил, что кольца поступят в продажу во второй половине октября. Объем партии пока не определен, компания будет ориентироваться на спрос.

В PayRing также подчеркнули, что такое украшение является уникальным, ничего подобного нет ни в одной стране мира. Кольца-проездные запатентованы.

Напомним, ранее сообщалось, что в московском метрополитене начали продавать туристическую карту «Тройка».