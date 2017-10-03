Мэрия Москвы не планирует вводить платный въезд в центр столицы

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Москва, 3 октября. Столичные власти не собираются вводить платный въезд в центр Москвы, несмотря на то, что движение машин остается очень интенсивным.

Руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил, что платные парковки и новая организация движения привели к тому, что Садовое кольцо поехало быстрее, пишет РИА Новости. В связи с этим, увеличился поток машин, которые проезжают через весь центр города транзитом. По словам руководителя ведомства, несмотря на это, власти Москвы не намерены вводить платный въезд.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что коммунальные службы столицы несколько раз помоют дороги специальным моющим средством.