Губернатор Подмосковья приказал включить отопление в жилых домах

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Москва, 3 октября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приказал обеспечить бесперебойную подачу тепла в жилые дома и социальные объекты в Подмосковье, поручив при этом руководителям муниципалитетов лично контролировать включение отопления.

«У нас начался октябрь, становится прохладно, на прошлой неделе я дал команду и блоку ЖКХ, и главам муниципалитетов по приоритетному подключению социальных объектов», — объявил губернатор.

Как пишет «Подмосковье 360°», Воробьев поручил властям области уделить особое внимание началу отопительного сезона. Уже с этой неделе в Подмосковье начинается подключение к отоплению многоквартирных домов, а в детских садах, школах и поликлиниках отопительный сезон был начат 1 октября.

Ранее РИАМО сообщило, что Воробьев поздравил жителей, общественные организации и волонтерские движения с 88-летием Московской области. По словам губернатора, именно неравнодушные жители Подмосковья позволяют властям решать проблемы, которые волную людей.