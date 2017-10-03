Более восьми килограммов наркотиков изъяли полицейские на северо‑востоке Москвы

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Москва, 3 октября. Полицейские задержали на северо-западе Москвы мужчину, в квартире которого хранились более восьми килограммов наркотиков, сообщили в главном управлении МВД РФ по столице.

Полицейские задержали на улице Красной Сосны 28-летнего москвича. Во время досмотра у него обнаружили 500 граммов вещества неизвестного происхождения. Предположительно, это был метилэфедрон — наркотик.

Позже в квартире задержанного было обнаружено еще 32 пакета с веществом неизвестного происхождения.

«Согласно результатам исследования, данное вещество является синтетическим наркотиком, общей массой более восьми килограммов», — цитирует РИАМО свои источники.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.