В Москве стартовал конкурс на лучший проект памятника Солженицыну

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Москва, 3 октября. Министерство культуры Российской Федерации объявило конкурс на лучший проект по созданию памятника великому писателю Александру Солженицыну. Установка памятника будет приурочена к столетию со дня рождения писателя, конкурс продлится до 27 ноября 2017 года.

Как стало известно, мемориал будет установлен на одноименной улице между 13-м и 11-м домами.

По словам организаторов конкурса, участие в нем смогут принять промышленные дизайнеры, художники, дизайнеры, архитекторы, скульпторы.

Победитель будет объявлен 7 декабря, сама выставка проектов будет проходить в Центральном доме архитектора, пишет газета «Вечерняя Москва».

Напомним, накануне сообщалось, что памятник на Аллее Героев в поселке Агинское Забайкальского края установили народному артисту СССР Иосифу Кобзону.