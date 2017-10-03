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В Москве стартовал конкурс на лучший проект памятника Солженицыну
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    В Москве стартовал конкурс на лучший проект памятника Солженицыну

    10:44  3 Октября 2017
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    В Москве стартовал конкурс на лучший проект памятника Солженицыну

    Москва, 3 октября. Министерство культуры Российской Федерации объявило конкурс на лучший проект по созданию памятника великому писателю Александру Солженицыну. Установка памятника будет приурочена к столетию со дня рождения писателя, конкурс продлится до 27 ноября 2017 года.

    Как стало известно, мемориал будет установлен на одноименной улице между 13-м и 11-м домами.

    По словам организаторов конкурса,  участие в нем смогут принять промышленные дизайнеры, художники, дизайнеры, архитекторы, скульпторы.

    Победитель будет объявлен 7 декабря, сама выставка проектов будет проходить в Центральном доме архитектора, пишет газета «Вечерняя Москва».

    Напомним, накануне сообщалось, что памятник на Аллее Героев в поселке Агинское Забайкальского края установили народному артисту СССР Иосифу Кобзону

    Автор: Тимур Румянцев
    #памятник #солженицын
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