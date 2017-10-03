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Редкая гривистая волчица переехала в Московский зоопарк из Праги
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    Редкая гривистая волчица переехала в Московский зоопарк из Праги

    10:31  3 Октября 2017
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    Редкая гривистая волчица переехала в Московский зоопарк из Праги

    Москва, 3 октября. Гривистая волчица из Праги поселилась в Московском зоопарке для участия в программах размножения и восстановления вида.

    Как рассказала директор зоопарка Светлана Акулова, полуторогодовалого редкого хищника разместили по соседству с лисами и красными волками. Посетители могут увидеть озорную и непоседливую волчицу в часы работы зоопарка.

    Акулова также добавила, что Москвоский зоопарк планирует участвовать в программах размножения и восстановления популяции этого вида волков. Поиски самца для составления пары начнутся в ближайшее время.

    Местом обитания гривистого волка является центральная часть Южной Америки. Зверь имеет ярко-рыжий окрас шерсти на загривке, длина его тела составляет порядка 125-130 см, а вес – около 20 кг. Продолжительность жизни – 12-15 лет.

    Автор: Юлия Кошкина
    #москва #животные #зоопарк #волк
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