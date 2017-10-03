Подпольный швейный цех с мигрантами нашли в Подмосковье

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Москва, 3 октября. Сотрудники правоохранительных органов пресекли работу подпольного швейного цеха в подмосковном Рошале. Возбуждено уголовное дело.

Цех был расположен в одном из бывших модульных складских помещений, сообщает интернет- издание «Подмосковье Сегодня». Во время рейда полицейские обнаружили 63 единицы профессионального швейного оборудования, готовую продукцию и фурнитуру. При проверке документов, оказалось, что почти ни у кого из тех, кто трудился в цеху нет разрешения на пребывание в России.

Нелегалов из Юго-Восточной Азии задержали и оштрафовали. Теперь их ждет выдворение за пределы Российской Федерации. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции».