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Подпольный швейный цех с мигрантами нашли в Подмосковье
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    Подпольный швейный цех с мигрантами нашли в Подмосковье

    10:27  3 Октября 2017
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    Подпольный швейный цех с мигрантами нашли в Подмосковье

    Москва, 3 октября. Сотрудники правоохранительных органов пресекли работу подпольного швейного цеха в подмосковном Рошале. Возбуждено уголовное дело. 

    Цех был расположен в одном из бывших модульных складских помещений, сообщает интернет- издание «Подмосковье Сегодня». Во время рейда полицейские обнаружили 63 единицы профессионального швейного оборудования, готовую продукцию и фурнитуру. При проверке документов, оказалось, что почти ни у кого из тех, кто трудился в цеху нет разрешения на пребывание в России.

    Нелегалов из Юго-Восточной Азии задержали и оштрафовали. Теперь их ждет выдворение за пределы Российской Федерации. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции».

    Автор: Алексей Громов
    #мигранты #подмосковье #полиция
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