Иномарка насмерть сбила выбежавшего на трассу в Подмосковье оленя

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Москва, 3 октября. Автомобиль Hyundai сбил в Подмосковье выбежавшего на трассу оленя. Животное скончалось, сообщили представители регионального управления МВД России.

«Легковой автомобиль Hyundai сбил оленя, выбежавшего на проезжую часть, — цитирует «Подмосковье 360» источники в правоохранительных органах Подмосковья. — В результате ДТП животное погибло, люди не пострадали».

Отмечается, что трагедия произошла на 51-м километре Пятницкого шоссе. На данный момент полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, в частности, правоохранительные органы пытаются установить причины, по которым олень оказался на проезжей части, пишет «Газета.ru».

Ранее очевидцы из Петербурга сообщили, что перекресток Гастелло и Ленсовета затопила вода из канализационных люков. Проезд автотранспорта затруднен.