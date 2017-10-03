Часть Пречистенской набережной в Москве перекроют из-за ремонта

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Москва, 3 октября. Участок Пречистенской набережной от Соймоновского проезда до Крымского моста из-за ремонта дорожного полотна временно перекроют для проезда автомобилей.

Как стало известно, работы завершатся в 05.00 5 октября. Альтернативные пути объезда возможны по улицам Волхонка, Пречистенка и Остоженка. По Волхонке автомобилисты смогут выехать на Большой Каменный мост, а по Пречистенке и Остоженке — на Садовое кольцо.

Новые покрытие по всей ширине дороги будут укладывать два катка, сообщает газета «Вечерняя Москва».

Напомним, ранее стало известно, что ремонт 14 подземных переходов московского метро начнется в октябре.