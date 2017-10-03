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Неизвестные «заминировали» два вуза и жилой дом в Москве
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    Неизвестные «заминировали» два вуза и жилой дом в Москве

    10:12  3 Октября 2017
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    Неизвестные «заминировали» два вуза и жилой дом в Москве

    Москва, 3 октября. Правоохранительные органы проводят проверку после анонимного сообщения о минировании двух вузов и жилого дома в Москве, сообщил осведомленный источник из экстренных служб. 

    Аноним «заминировал» Московский государственный областной университет и Московский политехнический университет, сказал источник. Кроме того, правоохранительные органы проверяют другое сообщение о закладке взрывчатого вещества в один из жилых домов по улице Корчагина.

    Напомним, что волна «телефонного терроризма», как это назвали в Кремле, прокатилась по России. Сообщения о минировании порядка 1,300 объектов поступали в 100 городах страны. Оперативные службы ведут расследование ложных сообщений об актах терроризма, пишет ТАСС. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #москва #минирование
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