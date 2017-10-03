Неизвестные «заминировали» два вуза и жилой дом в Москве

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Москва, 3 октября. Правоохранительные органы проводят проверку после анонимного сообщения о минировании двух вузов и жилого дома в Москве, сообщил осведомленный источник из экстренных служб.

Аноним «заминировал» Московский государственный областной университет и Московский политехнический университет, сказал источник. Кроме того, правоохранительные органы проверяют другое сообщение о закладке взрывчатого вещества в один из жилых домов по улице Корчагина.

Напомним, что волна «телефонного терроризма», как это назвали в Кремле, прокатилась по России. Сообщения о минировании порядка 1,300 объектов поступали в 100 городах страны. Оперативные службы ведут расследование ложных сообщений об актах терроризма, пишет ТАСС.