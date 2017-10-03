Рестораны, магазины и аптеки откроют на станциях МЦК в 2018 году

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Москва, 3 октября. С начала 2018 года на шести станциях Московского центрального кольца начнут работать аптеки, мини-маркеты, кофейни, закусочные и рестораны.

Уже известно, что торговые площадки появятся на станциях «Деловой Центр», «Верхние Котлы», «Новохохловская», «Панфиловская», «Стрешнево» и «Измайловский парк», сообщает Телеканал 360. Компании, которые откроют свои павильоны на МЦК, будут определены на аукционах с октября по декабрь 2017 года. Площадь одного помещения составит от 10 до 400 «квадратов». Все будет зависеть от того, что именно на ней планируется обустроить. Всего под будущие аптеки, магазины и различные точки общепита планируют выделить более трех тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что «Ласточки» МЦК перевезли рекордное число пассажиров.