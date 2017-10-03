Ремонт 14 подземных переходов метро в Москве начнется в октябре

В Избранное

Москва, 3 октября. Ремонт 14 подземных переходов московского метро начнется в октябре.

Об этом рассказали в столичной мэрии. Отмечается, что во время проведения работ вход и выход станций перекрывать не будут. Работы завершат в июне 2018 года.

Как уточнили в мэрии, на «Академической» и «Улице Академика Янгеля» отремонтируют два перехода, на остальных станциях — по одному.

В переходах обновят плитку, демонтируют асфальт. Также запланированы работы по замене светильников. Для удобства горожан оборудуют колясочные спуски, отремонтируют ступени и сделают их теплыми с помощью системы жидкостного обогрева.