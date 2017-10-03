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Ремонт 14 подземных переходов метро в Москве начнется в октябре
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    Ремонт 14 подземных переходов метро в Москве начнется в октябре

    10:05  3 Октября 2017
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    Ремонт 14 подземных переходов метро в Москве начнется в октябре

    Москва, 3 октября. Ремонт 14 подземных переходов московского метро начнется в октябре.

    Об этом рассказали в столичной мэрии. Отмечается, что во время проведения работ вход и выход станций перекрывать не будут. Работы завершат в июне 2018 года.

    Как уточнили в мэрии, на «Академической» и «Улице Академика Янгеля» отремонтируют два перехода, на остальных станциях — по одному.

    В переходах обновят плитку, демонтируют асфальт. Также запланированы работы по замене светильников. Для удобства горожан оборудуют колясочные спуски, отремонтируют ступени и сделают их теплыми с помощью системы жидкостного обогрева.

    Ремонт 14 подземных переходов метро в Москве начнется в октябре

    Автор: Алия Садыкова
    #москва #метро
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