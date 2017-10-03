Исполнитель роли Горы в «Игре престолов» посетит Москву

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Москва, 3 октября. Исполнитель роли Григора Клигана в сериале «Игра престолов» 26 октября приедет в российскую столицу. Актер Хафтор Бьернссон примет участие в V Международном фестивале спорта и здорового образа жизни SN Pro 2017.

В пресс-службе фестиваля заявили, что выбор почетного гостя не был случайным, сообщает ТАСС. Хафтор не просто обладает званием самого сильного человека Европы, но и является «Самым сильным викингом планеты». Он смог пронести на себе бревно весом 645 кг на пять шагов. Кроме того, Бьернссон установил рекорд скорости перетаскивания холодильников, и теперь его имя увековечено в Книге рекордов Гиннесса.

Организаторы V Международного фестиваля спорта и здорового образа жизни сообщили, что 28 октября все желающие смогут получить автограф и сделать совместное фото со звездой сериала «Игра престолов».