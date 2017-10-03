Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Мурманчанин задержан ФСБ за контрабанду огнестрельного оружия
Общество
Исполнитель роли Горы в «Игре престолов» посетит Москву
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Исполнитель роли Горы в «Игре престолов» посетит Москву

    9:30  3 Октября 2017
    36

    Исполнитель роли Горы в «Игре престолов» посетит Москву

    Москва, 3 октября. Исполнитель роли Григора Клигана в сериале «Игра престолов» 26 октября приедет в российскую столицу. Актер Хафтор Бьернссон примет участие в V Международном фестивале спорта и здорового образа жизни SN Pro 2017.

    В пресс-службе фестиваля заявили, что выбор почетного гостя не был случайным, сообщает ТАСС. Хафтор не просто обладает званием самого сильного человека Европы, но и является «Самым сильным викингом планеты». Он смог пронести на себе бревно весом 645 кг на пять шагов. Кроме того, Бьернссон установил рекорд скорости перетаскивания холодильников, и теперь его имя увековечено в Книге рекордов Гиннесса.

    Организаторы V Международного фестиваля спорта и здорового образа жизни сообщили, что 28 октября все желающие смогут получить автограф и сделать совместное фото со звездой сериала «Игра престолов». 

    Автор: Алексей Громов
    #москва #игра престолов #гора
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 47598

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106749

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29808

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44095

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25227
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        8:29   3 Октября 2017
        1816
        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        6:21   3 Октября 2017
        3306
        МИД РФ пообещало ответить на силовой захват Генконсульства России в Сан-Франциско

        МИД РФ пообещало ответить на силовой захват Генконсульства России в Сан-Франциско

        21:37   2 Октября 2017
        8557
        Кремль раскрыл содержание телеграммы Путина с соболезнованиями Трампу

        Кремль раскрыл содержание телеграммы Путина с соболезнованиями Трампу

        19:48   2 Октября 2017
        9619