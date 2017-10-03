Пять человек получили серьезные травмы в ДТП в Новой Москве

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Москва, 3 октября. В ДТП с участием двух автомобилей в Новой Москве пострадали пять человек. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

По данным агентства, ДТП произошло в ночь на 3 октября на Калужском шоссе в районе города Троицк. Столкнулись два автомобиля. После аварии начался пожар, пятерых пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее стало известно о страшном ДТП с участием «Газели» и легкового автомобиля в Ярославской области. В аварии погибли два человека, сообщает RT.