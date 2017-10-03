Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Патрульная машина дорожной полиции попала в ДТП в центре Смоленска
Общество
Названы три московские улицы, с которых чаще всего эвакуируют автомобили
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Названы три московские улицы, с которых чаще всего эвакуируют автомобили

    0:44  3 Октября 2017
    100

    Названы три московские улицы, с которых чаще всего эвакуируют автомобили

    Москва, 2 октября. Тремя московскими улицами, с которых чаще все эвакуируют автомобили, стали проспект Мира, Пресненская набережная и Зеленый проспект. Об этом сообщает Администрация московского парковочного пространства (АМПП).

    По данным ведомства, лидером стал проспект Мира, где только за сентябрь на штрафстоянку были эвакуированы 522 автомобиля. Второе место заняла Пресненская набережная, с которой увезли 409 машин. С Зеленого проспекта эвакуировали 330 автомобилей.  

    В среднем каждый день в сентябре с московских улиц эвакуировались примерно 670 тысяч автомобилей, пишет «Газета.ru».

    Напомним, что ранее в Москве были открыты первые парковки, предназначенные исключительно для электромобилей.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #москва #эвакуация #парковки
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 2892

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106669

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29799

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44026

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25141
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ пообещало ответить на силовой захват Генконсульства России в Сан-Франциско

        МИД РФ пообещало ответить на силовой захват Генконсульства России в Сан-Франциско

        21:37   2 Октября 2017
        640
        Кремль раскрыл содержание телеграммы Путина с соболезнованиями Трампу

        Кремль раскрыл содержание телеграммы Путина с соболезнованиями Трампу

        19:48   2 Октября 2017
        262
        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00   2 Октября 2017
        2890
        Песков рассказал, как в Кремле относятся к референдуму в Каталонии

        Песков рассказал, как в Кремле относятся к референдуму в Каталонии

        14:03   2 Октября 2017
        723