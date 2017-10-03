Названы три московские улицы, с которых чаще всего эвакуируют автомобили

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Москва, 2 октября. Тремя московскими улицами, с которых чаще все эвакуируют автомобили, стали проспект Мира, Пресненская набережная и Зеленый проспект. Об этом сообщает Администрация московского парковочного пространства (АМПП).

По данным ведомства, лидером стал проспект Мира, где только за сентябрь на штрафстоянку были эвакуированы 522 автомобиля. Второе место заняла Пресненская набережная, с которой увезли 409 машин. С Зеленого проспекта эвакуировали 330 автомобилей.

В среднем каждый день в сентябре с московских улиц эвакуировались примерно 670 тысяч автомобилей, пишет «Газета.ru».

Напомним, что ранее в Москве были открыты первые парковки, предназначенные исключительно для электромобилей.