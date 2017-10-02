Браконьеров обвинили в массовой гибели подмосковных карасей

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Москва, 2 октября. Причиной массовой гибели рыбы в пруду микрорайона Авиационный, стали действия браконьеров. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на администрацию городского округа Домодедово.

В администрации предполагают, что причиной массовой гибели рыбы являются действия браконьеров, которые осуществляют вылов с помощью электрошокеров. Лабораторные исследования не выявили в воде веществ, которые могли бы послужить причиной гибели рыбы.

В администрации добавили, что на днях специалисты провели очистку пруда. Однако минувшим утром местные жители снова обнаружили в пруду погибших карасей. В свою очередь администрация городского округа Домодедово пообещала провести повторную проверку.