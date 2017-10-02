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Браконьеров обвинили в массовой гибели подмосковных карасей
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    Браконьеров обвинили в массовой гибели подмосковных карасей

    19:42  2 Октября 2017
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    Браконьеров обвинили в массовой гибели подмосковных карасей

    Москва, 2 октября. Причиной массовой гибели рыбы в пруду микрорайона Авиационный, стали действия браконьеров. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на администрацию городского округа Домодедово.

    В администрации предполагают, что причиной массовой гибели рыбы являются действия браконьеров, которые осуществляют вылов с помощью электрошокеров. Лабораторные исследования не выявили в воде веществ, которые могли бы послужить причиной гибели рыбы.

    В администрации добавили, что на днях специалисты провели очистку пруда. Однако минувшим утром местные жители снова обнаружили в пруду погибших карасей. В свою очередь администрация городского округа Домодедово пообещала провести повторную проверку.

    Автор: Алексей Громов
    #подмосковье #домодедово #рыба #браконьеры #пруд
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