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Московские школьники проведут флешмоб благодарности учителям в Сети
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    Московские школьники проведут флешмоб благодарности учителям в Сети

    17:13  2 Октября 2017
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    Московские школьники проведут флешмоб благодарности учителям в Сети

    Москва, 2 октября. Московские школьники проведут флешмоб в социальных сетях в преддверии Дня учителя, сообщил председатель Молодежной ассоциации руководителей образовательных организаций Илья Бронштейн.

    День учителя отмечается в первое воскресенье октября.

    «Московские школьники предложили провести в социальных сетях акцию «Мой любимый учитель», приуроченную ко Дню учителя, и мы поддержали эту идею», — цитирует «Вечерняя Москва» Бронштейна.

    Московские школьники проведут флешмоб благодарности учителям в Сети

    Он уточнил, что акция будет проходить с 29 сентября по 6 октября. Любой желающий может выложить фото или видео с  поздравлением учителю и добавить к посту хештег #мойлюбимыйучитель и номер школы.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #москва #флешмоб #соцсети #школьники #день учител
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