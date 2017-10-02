Московские школьники проведут флешмоб благодарности учителям в Сети

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Москва, 2 октября. Московские школьники проведут флешмоб в социальных сетях в преддверии Дня учителя, сообщил председатель Молодежной ассоциации руководителей образовательных организаций Илья Бронштейн.

День учителя отмечается в первое воскресенье октября.

«Московские школьники предложили провести в социальных сетях акцию «Мой любимый учитель», приуроченную ко Дню учителя, и мы поддержали эту идею», — цитирует «Вечерняя Москва» Бронштейна.

Он уточнил, что акция будет проходить с 29 сентября по 6 октября. Любой желающий может выложить фото или видео с поздравлением учителю и добавить к посту хештег #мойлюбимыйучитель и номер школы.