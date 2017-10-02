Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
На западе Алеппо началась война между боевиками «Ан-Нусры» и «Катаиб ибн Таймии»
Россия
Московский зоопарк хочет принять потерявшего маму белого медвежонка из Якутии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Московский зоопарк хочет принять потерявшего маму белого медвежонка из Якутии

    17:03  2 Октября 2017
    86

    Московский зоопарк хочет принять потерявшего маму белого медвежонка из Якутии

    Москва, 2 октября. Сотрудники Московского зоопарка готовы принять на реабилитацию маленького полярного медвежонка, который был спасен в Якутии.

    Как передает издание «РИАМО», его нашли в Среднеколымском районе. Согласно предварительным данным, медвежонок потерял мать и начал бродить вблизи населенных пунктов, питаясь отходами рыболовного промысла.

    «Это не первый опыт спасения животных, попавших в неприятность в дикой природе. В прошлом году Московский зоопарк принял белого медведя Нику», — цитирует «Вечерняя Москва» заявление главы зоопарка Светланы Акуловой.

    Московский зоопарк хочет принять потерявшего маму белого медвежонка из Якутии

    Напомним, ранее издание Газета.Ru сообщило о том, что на улицах Петропавловска‐Камчатского был замечен медведь.

    Автор: Алексей Громов
    #москва #зоопарк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 776

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106602

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29786

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43979

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25035
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00   2 Октября 2017
        776
        Песков рассказал, как в Кремле относятся к референдуму в Каталонии

        Песков рассказал, как в Кремле относятся к референдуму в Каталонии

        14:03   2 Октября 2017
        506
        Число жертв стрельбы на фестивале Лас-Вегасе выросло до 50 человек

        Число жертв стрельбы на фестивале Лас-Вегасе выросло до 50 человек

        13:45   2 Октября 2017
        5041
        Нобелевскую премию по медицине присудили американцам за «клеточные часы»

        Нобелевскую премию по медицине присудили американцам за «клеточные часы»

        12:48   2 Октября 2017
        278