Московский зоопарк хочет принять потерявшего маму белого медвежонка из Якутии

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Москва, 2 октября. Сотрудники Московского зоопарка готовы принять на реабилитацию маленького полярного медвежонка, который был спасен в Якутии.

Как передает издание «РИАМО», его нашли в Среднеколымском районе. Согласно предварительным данным, медвежонок потерял мать и начал бродить вблизи населенных пунктов, питаясь отходами рыболовного промысла.

«Это не первый опыт спасения животных, попавших в неприятность в дикой природе. В прошлом году Московский зоопарк принял белого медведя Нику», — цитирует «Вечерняя Москва» заявление главы зоопарка Светланы Акуловой.

Напомним, ранее издание Газета.Ru сообщило о том, что на улицах Петропавловска‐Камчатского был замечен медведь.