В московском «Динамо» может смениться главный тренер

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Москва, 2 октября. Руководство московского «Динамо» рассмотрит отставку главного тренера команды.

По информации корреспондента Федерального агентства новостей, руководство ФК «Динамо» в Москве планирует отправить в отставку тренера команды Юрия Калитвинцева. Напомним, что под руководством 49-летнего специалиста бело-голубые занимают предпоследнее место в турнирной таблице, набрав всего 10 очков после 12 туров.

Перед предыдущей турнирной паузой руководство «Динамо» уже обсуждало вопрос смены главного тренера, однако в тот момент было принято решение дать Калитвинцеву время на реабилитацию. Кроме того, определенное влияние на прошлое решение клуба оказал товарищеский матч со сборной России, перед которым было решено не совершать никаких перестановок.

Напомним, что Калитвинцев возглавил «Динамо» летом 2016 года после вылета команды из Премьер-лиги. По итогам прошлого сезона бело-голубые выиграли первенство ФНЛ и вернулись в элиту российского футбола.