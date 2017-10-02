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Общество
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Происшествия
Промышленный альпинист сломал позвоночник, сорвавшись с фасада театра в Москве
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    Промышленный альпинист сломал позвоночник, сорвавшись с фасада театра в Москве

    11:52  2 Октября 2017
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    Промышленный альпинист сломал позвоночник, сорвавшись с фасада театра в Москве

    Москва, 2 октября. Выполнявший работы на фасаде театра «Россия» в Москве промышленный альпинист сорвался и упал на землю, получив тяжелые травмы. Несчастный случай произошел вечером в воскресенье.

    Пострадавший оказался украинским рабочим, приехавшим на заработки в Россию. 38-летний мужчина упал с небольшой высоты — всего три метра — однако на редкость неудачно. В результате падения промышленный альпинист получил закрытый перелом позвоночника и черепно-мозговую травму, сообщили телеканалу «Подмосковье 360°» источники в экстренных службах.

    Уроженца украинского города Шахты срочно доставили в институт имени Склифосовского для оказания медицинской помощи. 

    Промышленный альпинист сломал позвоночник, сорвавшись с фасада театра в Москве

    Ранее Ura.ru сообщало о том, что в Башкортостане двое альпинистов сорвались на глазах у местных чиновников во время восхождения на Инзерские зубчатки. Девушка погибла на месте, сопровождавший ее молодой человек был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

    Автор: Валентин Меликов
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