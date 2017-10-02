Восемь улиц дополнительно благоустроят в центре Москвы до конца 2017 года

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Москва, 2 октября. До конца текущего года в центре Москвы будут дополнительно благоустроены восемь улиц. В план мероприятий по благоустройству входят ремонт ливневой канализации, обновление бортовых камней и плитки, проведение дополнительных водостоков и установка опор для современных энергосберегающих фонарей, а также обновление покрытия тротуаров.

Основной ремонт на Николоямской, Верхней и Нижней Радищевских, Яузской улице, Солянке, Солянском проезде, улице Высоцкого и Большой Полянке будет проходить до конца октября.

Как отмечает официальный сайт мэра Москвы, работы по проекту «Моя улица» будут проводиться без полного перекрытия ремонтируемых улиц, перекрываться будут только одна-две полосы. После завершения ремонтных работ начнется дополнительное благоустройство — с ноября по декабрь начнут высаживать деревья, а позже, весной 2018 года, будет проведено высаживание кустарников, установку урн, скамеек, навигационных систем и ремонт фасадов домов.