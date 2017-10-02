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Передвижные туалеты в Москве обновят по программе реновации
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    Передвижные туалеты в Москве обновят по программе реновации

    9:01  2 Октября 2017
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    Передвижные туалеты в Москве обновят по программе реновации

    Москва, 2 октября. В Москве появятся новые передвижные общественные туалеты. Проект таких сооружений разработала Москомархитектура.

    Отмечается, что площадь туалетов составит около 10 квадратных метров. При этом 7,5 метра придется на внутреннее помещение, которое будет состоять из двух кабин.

    В каждом отсеке обещают установить раковину и сушилку для рук.

    Как передает телеканал «360», туалеты подключат к отоплению и электрической сети. Сами передвижные сооружения оформят в золотой гамме.

    Передвижные туалеты в Москве обновят по программе реновации

    Автор: Алия Садыкова
    #москва #туалет #реновация
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