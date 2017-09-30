Две обновленные станции метро откроются в Москве 1 октября

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Москва, 30 сентября. Две станции Филевской линии московского метрополитена откроются после реконструкции 1-го октября.

Работы на станциях «Фили» и «Студенческая» удалось завершить раньше намеченного срока. В рамках реконструкции были выстроены новые платформы, срок службы которых составляет 50 лет.

Для людей со слабым зрением предусмотрена тактильная плитка. Кроме того, на станциях появилось навигационное оборудование в виде лайтбоксов, передает mos.ru.

Ранее сообщалось о задымлении в поезде московского метро.