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Украина
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Общество
Две обновленные станции метро откроются в Москве 1 октября
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    Две обновленные станции метро откроются в Москве 1 октября

    21:46  30 Сентября 2017
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    Две обновленные станции метро откроются в Москве 1 октября

    Москва, 30 сентября. Две станции Филевской линии московского метрополитена откроются после реконструкции 1-го октября.

    Работы на станциях «Фили» и «Студенческая» удалось завершить раньше намеченного срока. В рамках реконструкции были выстроены новые платформы, срок службы которых составляет 50 лет.

    Для людей со слабым зрением предусмотрена тактильная плитка. Кроме того, на станциях появилось навигационное оборудование в виде лайтбоксов, передает mos.ru.

    Ранее сообщалось о задымлении в поезде московского метро.

    Автор: Сергей Свазовский
    #москва #метро #филевская линия #фили #студенческая
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