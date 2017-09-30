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Украина
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Общество
Пожавший руку Путину робот стал соведущим бизнес-форума в Москве
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    Пожавший руку Путину робот стал соведущим бизнес-форума в Москве

    22:00  30 Сентября 2017
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    Пожавший руку Путину робот стал соведущим бизнес-форума в Москве

    Москва, 30 сентября. Робот-промобот, поздоровавшийся в начале сентября с президентом России Владимиром Путиным, стал соведущим бизнес-форума «Трансформация» в Москве.

    В столичном комплексе «Олимпийский» с 29-30 сентября прошел форум «Трансформация», ориентированный на действующих бизнесменов и будущих предпринимателей. Накануне мероприятие, в котором приняли участие порядка 20 тысяч предпринимателей, открыл мэр Сергей Собянин.

    Пермский информационно-технологический кластер изготовил робота-промобота, который ранее приветственно пожал руку президенту РФ Владимиру Путину. Известно, что робот выступил соведущим форума и обратился к участникам мероприятия. По словам организатора «Трансформации» Григория Аветова, сервисная робототехника является одним из быстро развивающихся сегментов экономики мира. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #москва #робот
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