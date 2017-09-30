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Общество
Власти Москвы рассказали, когда включат отопление в столице
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    Власти Москвы рассказали, когда включат отопление в столице

    16:32  30 Сентября 2017
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    Власти Москвы рассказали, когда включат отопление в столице

    Москва, 30 сентября. В российской столице идут плановые работы по подаче тепла в квартиры москвичей, подготовка будет завершена к вечеру 2 октября, сообщил глава столичного департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев.

    В Москве к теплоснабжению подключено около 65% жилых домов и 76% городских медицинских и образовательных учреждений. По словам главы департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева, каждый адрес находится на контроле.

     «Надеюсь, что в правильные сроки, то есть до пяти суток, на все объекты жизнедеятельности города теплоноситель будет подан», — отметил чиновник.

    Он добавил, что 2 октября на все объекты инфраструктуры и жилые дома будет подаваться тепло. Напомним, что отопительный сезон в российской столице начался 28 сентября.

     

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #москва #отопление
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