Власти Москвы рассказали, когда включат отопление в столице

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Москва, 30 сентября. В российской столице идут плановые работы по подаче тепла в квартиры москвичей, подготовка будет завершена к вечеру 2 октября, сообщил глава столичного департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев.

В Москве к теплоснабжению подключено около 65% жилых домов и 76% городских медицинских и образовательных учреждений. По словам главы департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева, каждый адрес находится на контроле.

«Надеюсь, что в правильные сроки, то есть до пяти суток, на все объекты жизнедеятельности города теплоноситель будет подан», — отметил чиновник.

Он добавил, что 2 октября на все объекты инфраструктуры и жилые дома будет подаваться тепло. Напомним, что отопительный сезон в российской столице начался 28 сентября.