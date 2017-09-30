Задымление произошло в поезде московского метро

В Избранное

Москва, 30 сентября. Задымление вагона поезда произошло на Бутовской линии московского метро, сообщили источники Федерального агентства новостей.

В субботу, 30 сентября, в московской подземке произошло задымление. Как оказалось, инцидент произошел в вагоне одного из составов.

Как сообщают источники ФАН, вагон был пустой, его уже отогнали. Движение на Бутовской линии московского метро уже восстановлено. На данный момент выясняют причины задымления в вагоне. Предполагается, что это были технические неполадки в резервном составе.

Накануне вечером и утро 30 сентября станцию петербургского метро «Владимирская» временно закрывали на вход.