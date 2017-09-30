Бомбу нашли в многоэтажке в Мытищах после эвакуации

В Избранное

Москва, 30 сентября. Самодельное взрывное устройство обнаружили в пятиэтажном доме подмосковных Мытищ после эвакуации его жителей, сообщили источники в правоохранительных органах Москвы.

Официального подтверждения информации нет, однако, по данным источников, эвакуация жителей пятиэтажного дома в Мытищах произошла около полуночи. После обследования здания в одном из подъездом было обнаружено самодельное взрывное устройство, передает «РЕН ТВ».

Силовики установили мощность бомбы. Как передает «Подмосковье 360», она могла разрушить только квартиру, где была найдена.

Взрывное устройство вывезли из жилого дома и обезвредили.