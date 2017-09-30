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Бомбу нашли в многоэтажке в Мытищах после эвакуации
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    Бомбу нашли в многоэтажке в Мытищах после эвакуации

    11:03  30 Сентября 2017
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    Бомбу нашли в многоэтажке в Мытищах после эвакуации

    Москва, 30 сентября. Самодельное взрывное устройство обнаружили в пятиэтажном доме подмосковных Мытищ после эвакуации его жителей, сообщили источники в правоохранительных органах Москвы.

    Официального подтверждения информации нет, однако, по данным источников, эвакуация жителей пятиэтажного дома в Мытищах произошла около полуночи. После обследования здания в одном из подъездом было обнаружено самодельное взрывное устройство, передает «РЕН ТВ».

    Бомбу нашли в многоэтажке в Мытищах после эвакуации

    Силовики установили мощность бомбы. Как передает «Подмосковье 360», она могла разрушить только квартиру, где была найдена. 

    Взрывное устройство вывезли из жилого дома и обезвредили.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #москва #бомба #эвакуация #мытищи
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