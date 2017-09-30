Полицейский погиб, протаранив грузовик в Москве

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Москва, 30 сентября. Обстоятельства автокатастрофы на Русаковской эстакаде в Москве, унесшей жизнь 25-летнего полицейского, выясняют правоохранительные органы.

По предварительным данным, мужчина в нерабочее время находился за рулем своего личного автомобиля Nissan, не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик.

В результате он получил тяжелую травму головы и повреждение позвоночника. Его экстренно госпитализировали, но усилия врачей оказались тщетны, полицейский скончался, несмотря на их усилия, пишет «Инфореактор».