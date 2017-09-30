Более 50 самолетов отменены или задержаны в аэропортах Москвы

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Москва, 30 сентября. Более 50 рейсов в субботу утром отменены или задержаны в аэропортах столицы. Такие данные были предоставлены сервисом «Яндекс. Расписание».

По данным сервиса, на 10 утра в воздушных гаванях столицы были задержаны или отменены более пятидесяти рейсов. В аэропорту «Домодедово» задержали 19 рейсов и отменили 30. В «Шереметьево» задержан один рейс, еще один самолет был отменен в аэропорту «Внуково».

Администрация аэропортов пока не сообщает о причинах отмены рейсов и задержек полетов.